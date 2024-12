A2A vince 9 lotti Consip per la fornitura di energia alla Pa

agenzia

A disposizione 7,8 Twh all'anno, il 50% di energia green

MILANO, 20 DIC – A2A, attraverso la controllata A2A Energia, si è aggiudicata 9 lotti nella gara Consip per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici. Si tratta, si legge in una nota, dei lotti 2 e 3 (Lombardia), del lotto 6 (Emilia-Romagna), 7 (Liguria e Sardegna), 10 (Lazio, provincia di Roma), 12 (Abruzzo e Molise), 13 (Campania), 16 (Sicilia) e 17 (lotto Italia, riservato alle amministrazioni che gestiscono numerosi punti di fornitura dislocati su tutto il territorio nazionale). L’assegnazione riguarda un potenziale volume complessivo di oltre 7,8 terawattora all’anno, di cui fino al 50% prodotti da fonti rinnovabili. Le singole forniture potranno avere durata di 12 o di 24 mesi. “A2A Energia si conferma per l’ottavo anno consecutivo un player di rilievo nella gara Consip e continua a crescere a livello nazionale con un numero maggiore di lotti aggiudicati”, commenta Andrea Cavallini, ad di A2A Energia.

