Aborto: Antoniozzi (Fdi), ‘noi rispettiamo legge 194’

Roma, 30 set. “Da cattolico dico che le parole del Papa sull’aborto non possono che essere quelle. Non si può pensare che la Chiesa accetti l’interruzione di gravidanza perché non è comunque un organismo laico. Però la Chiesa ha nel suo magistero il perdono come elemento fondamentale. Da laico, pur essendo contrario all’aborto, dico che bisogna rispettare questo diritto e fare in modo che si aiutino le donne che decidono di ricorrere all’Ivg per problemi risolvibili proprio come dice la legge 194 che è una buona legge”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.