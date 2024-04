agenzia

Roma, 19 apr. “Pnrr e aborto non hanno nulla a che fare e ora ci rimprovera anche l’Europa. È stata una forzatura ideologica e preoccupante che ci riporta indietro nel tempo e nelle conquiste. Non serve a nulla avere una premier donna se non difende i diritti di tutte le altre donne”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA