Aborto: da Forza nuova tessera ad honorem a vicedirettrice Tg1 Incoronata Boccia**

Roma, 22 apr. “La vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia, ha dimostrato grande coraggio nell’esprimere la sua posizione contro il politicamente corretto che sta influenzando negativamente la nostra nazione. Con le sue dichiarazioni forti e libere, ha ribadito la posizione di Forza Nuova, che dal 1997 si batte per la difesa della vita. L’affermazione “l’aborto è un delitto e non un diritto” è un messaggio potente che dovrebbe essere diffuso e riconosciuto come un esempio di civiltà. Per questo motivo, l’Ufficio Politico di Forza Nuova desidera onorare la coraggiosa Incoronata Boccia con la nostra tessera ad honorem”. Così in una nota la segreteria nazionale di Forza nuova.