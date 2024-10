Aborto: Fontana, ‘eredità Carlo Casini ispirazione per promozione valori umani e cristiani’

agenzia

Roma, 15 ott. “Approfondire il pensiero di Carlo Casini consente di riflettere su temi di fondamentale importanza quali il valore della vita e della dignità umana. La tutela della vita è stata la missione alla quale ha dedicato la sua intera esistenza. Con l’obiettivo di difendere i più autentici valori dell’umanesimo cristiano, nel 1975 ha fondato il primo centro di Aiuto alla vita, nucleo iniziale del Movimento per la Vita di cui è stato presidente dal 1990 al 2015. Malgrado la gravosità dell’impegno politico, Carlo Casini ha avuto la forza e il coraggio di portare avanti la sua battaglia in difesa della vita nascente”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno ‘Impegno pubblico e virtù-L’esempio di Carlo Casini’ svoltosi nella Sala della Regina di Montecitorio.