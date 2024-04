Aborto: Foti, ‘no novità in dl Pnrr, norma consultori non tocca 194’

agenzia

Roma, 23 apr. “Sulla questione aborto ha detto parole chiarissime, non ieri, in campagna elettorale Giorgia Meloni. La legge 194 non si tocca. La norma che è stata approvata non tocca la legge 194. L’hanno detto e confermato tutti, la polemica politica non ci interessa su un tema che non esiste. Se le associazioni” pro-vita “possono far parte dei consultori già secondo la legge 194 non capisco quale sia la novità”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fdi Tommaso Foti, a margine della presentazione della conferenza programmatica del partito a Pescara.

