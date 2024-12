Aborto: Furfaro, ‘relazione su sito Pro Vita, Schillaci chiarisca’

agenzia

Roma, 5 dic. “Siamo allibiti dinanzi all’ennesima assurdità a cui ci sta facendo assistere questo governo. La relazione del ministero della Salute sull’applicazione della legge 194, inviata il 22 novembre scorso ai presidenti di Camera e Senato, non è mai comparsa sul sito del ministero e da nessun’altra parte. Personalmente ho chiesto, come capogruppo del Partito Democratico in commissione affari sociali, di riceverla e poterla visionare senza alcun risultato. Oggi invece scopriamo che la relazione è on line pubblicata sul sito di Pro-Choice, il sito di un’associazione Pro vita. Una vicenda che ha dell’assurdo, il ministro Schillaci chiarisca immediatamente. Le cose sono due: o siamo di fronte ad una fake news da quattro soldi oppure è successa una cosa gravissima che equipara questo Paese a una Repubblica delle Banane, dove gli antiabortisti hanno una relazione sull’aborto da trasmettere al Parlamento, prima del Parlamento stesso”. Lo dichiara Marco Furfaro capogruppo PD in commissione affari sociali e membro della segreteria nazionale.

