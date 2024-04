Aborto: Ghio (Pd), ‘inacettabile e provocatorio volontari pro-vita nei consultori’

agenzia

Roma, 16 apr. “Il coinvolgimento dei volontari dell’associazione pro-vita nei consultori è una proposta inaccettabile e provocatoria: i consultori sono strutture sociosanitarie gratuite e laiche, nate per garantire il benessere delle donne e la libertà sulle scelte riproduttive, sulla maternità e sull’aborto. La destra ancora una volta interviene a gamba tesa contro il diritto delle donne ad abortire e lo fa proponendo un emendamento al decreto Pnrr insensato e ingiustificato”. Lo afferma Valentina Ghio, vicecapogruppo del Pd alla Camera, che sarà presente alla manifestazione organizzata dalla rete consultori e consultorie a Roma.