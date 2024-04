agenzia

Roma, 18 apr. “Il voto dei 15 leghisti che si sono astenuti? Libertà di coscienza, come sempre su temi etici”. Lo assicura all’AdnKronos il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che è stato uno dei deputati salviniani a scegliere di non votare in linea con il governo contro l’odg al dl Pnrr, presentato dal Pd, a tutela della legge 194.

