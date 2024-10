Aborto: Rotondi, ‘in nome di laicità Papa non si zittisce’

agenzia

Roma, 4 ott. “È irricevibile la richiesta di alcuni medici affinché il Governo intervenga per censurare le dichiarazioni di Papa Francesco sull’aborto. In nome della laicità, il Papa non si zittisce mai”. Così il presidente della Dc, Gianfranco Rotondi, commenta su X la richiesta di esponenti del mondo sanitario di un intervento di censura del Governo a proposito dell’ultimo intervento del Pontefice in materia di aborto.

