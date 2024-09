Aborto: Valente (Pd), ‘perché Meloni avalla scelte contro le donne?’

agenzia

Roma, 10 set. “L’apertura di una ‘Stanza per l’ascolto’ al Sant’Anna di Torino, a lungo annunciata e ora messa in atto dalla Regione Piemonte, è una palese lesione del diritto all’autodeterminazione delle donne sancito dalla legge 194/78. E’ chiaro a tutti che l’obiettivo dei proponenti è tentare di convincere le donne a non accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, sulla carta fornendo sostegno economico attraverso il Fondo per la vita nascente”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.