Aborto: Zanella, ‘fronte ampio per difendere conquiste contro oscurantismo retrivo’

agenzia

Roma, 28 set. “L’autodeterminazione delle donne nella scelta della maternità é sotto attacco in tutto il mondo: ovunque la negazione dei servizi per l’interruzione della gravidanza è una parola d’ordine delle destre, così sta avvenendo in Italia. Purtroppo possiamo fare un bilancio amaro in occasione della Giornata internazionale per l’aborto libero e sicuro che si celebra oggi”. Così Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.