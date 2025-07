Abruzzo: Schlein sente Pezzopane, ‘solidarietà e vicinanza’

agenzia

Roma, 10 lug “Ho chiamato oggi Stefania Pezzopane dopo le inquietanti notizie emerse da una inchiesta per terrorismo nero in Abruzzo. A Stefania, e a tutti quelli finiti nella “lista rossa” di obiettivi da colpire, voglio esprimere a nome mio personale e di tutta la comunità democratica, sostegno, solidarietà e vicinanza e le ho ribadito che non indietreggeremo mai di un solo passo nella lotta a ogni forma di fascismo, come Stefania ha sempre fatto nel suo lavoro al servizio delle istituzioni, delle cittadine e dei cittadini”. Lo dice Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA