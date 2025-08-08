Abu Mazen, occupazione di Gaza catastrofe senza precedenti

agenzia

Anp condanna decisione governo Neranyahu e si appella a Trump

LONDRA, 08 AGO – La decisione del governo Netanyahu sull”occupazione della Striscia di Gaza rappresenta “un crimine a pieno titolo in violazione del diritto internazionale” che “causerà una catastrofe umanitaria senza precedenti”. Lo afferma l’ufficio del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen (Mahmud Abbas), accusando Israele di proseguire in una politica di “genocidio, e carestia”. Abu Mazen ribadisce poi “il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese” in uno Stato “con Gerusalemme est capitale”. E sollecita Donald Trump, a fermare il piano di Netanyahu e a spingere per una soluzione di “pace permanente”.

