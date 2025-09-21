Abu Mazen, passo importante per una pace giusta e duratura

agenzia

Presidente dell'Anp plaude al riconoscimento da parte di Londra

ROMA, 21 SET – Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, ha accolto il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della Gran Bretagna. “Sua Eccellenza ha elogiato il riconoscimento da parte del Regno Unito dello Stato indipendente di Palestina, affermando che costituisce un passo importante e necessario verso il raggiungimento di una pace giusta e duratura, in conformità con la legittimità internazionale”, afferma l’ufficio di Abu Mazen in una nota, come riportano i media israeliani.

