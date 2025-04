Abusa di tre ragazze minorenni, arrestato istruttore basket

agenzia

La vicenda nel Reatino, l'uomo è ora ai domiciliari

ROMA, 30 APR – I Carabinieri di Cittaducale (Rieti) hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un noto allenatore di squadre di basket giovanili reatine con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di tre ragazze minorenni. Si tratta di un componente dello staff di un team sportivo reatino che, in più occasioni, – riferisce in una nota l’Arma – durante gli allenamenti, avrebbe molestato tre minori appartenenti alla squadra. “Al fine di riscontrare la fondatezza della notizia – riferisce in una nota l’Arma – sono stati sentiti i genitori e le dichiarazioni raccolte preliminarmente sono state confermate dagli esiti dell’audizione protetta delle vittime minorenni, nonché da ulteriori testimonianze fornite da altri testimoni, da cui sono emersi elementi convergenti relative ad approcci da parte dell’uomo nei confronti delle tre ragazze”. Dalle notizie raccolte, aggiungono i Carabinieri, è emerso che in diverse occasioni l’arrestato avrebbe carpito dei baci non corrisposti e le avrebbe molestate anche mentre dormivano. I fatti risalirebbero ai mesi di gennaio e marzo 2025. I risultati dell’attività dei Carabinieri sono stati condivisi dalla Procura e dal Tribunale che hanno ritenuto di dover applicare all’uomo la misura degli arresti domiciliari.

