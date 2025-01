Abusata in clinica psichiatrica, arrestato infermiere

agenzia

La paziente è poco più che ventenne; l'uomo è finito in carcere

RAVENNA, 17 GEN – Un infermiere di 36 anni, incensurato e originario del Mezzogiorno è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Janos Barlotti del Tribunale di Ravenna con l’accusa di avere violentato nel 2024 una paziente poco più che ventenne originaria del Milanese all’interno di una struttura protetta di Riolo Terme, nel Ravennate. La misura è stata notificata alle prime ore di oggi dai carabinieri della stazione di Riolo Terme e del nucleo operativo della Compagnia di Faenza. Secondo le verifiche dell’Arma coordinate dal Pm Stefano Stargiotti, il 36enne, approfittando della propria funzione e della fragilità della paziente, avrebbe abusato della ragazza all’interno della clinica dove la 20enne in quel momento era ricoverata. Il 36enne si trova ora in carcere a Ravenna in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Sul suo conto sono in corso ulteriori verifiche per capire se possano esserci stati altri casi sospetti. Sempre per quanto riguarda la struttura riolese, di recente la perizia ha stabilito che era capace di intendere e volere un altro infermiere accusato di avere abusato di quattro giovani pazienti durante i turni di notte tra il 2023 e il 2024: in questo caso è in corso il processo per rito abbreviato.

