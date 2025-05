Abusi nella Chiesa altoatesina, sospeso il Premio Gargitter

agenzia

Perplessità dopo le accuse di omissione al vescovo

BOLZANO, 28 MAG – Le accuse al vescovo Joseph Gargitter (1917-1991) di “omissioni e valutazioni non appropriate nella sua funzione di guida” contenute nel rapporto su “Abusi sessuali su minori e adulti da parte di chierici nell’ambito della Diocesi di Bolzano/Bressanone”, reso noto a gennaio, hanno provocato la sospensione dell’edizione 2025 del Premio Gargitter. La decisione è stata presa dalla giuria del premio che viene indetto da dieci anni dal Katholisches Forum e dalla Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Bolzano Bressanone. “A seguito del report – spiega una nota – in alcune associazioni aderenti al Katholisches Forum si è aperta una seria discussione sull’impatto sul premio Gargitter delle affermazioni contenute nel rapporto. Ribadite le espressioni di apprezzamento incondizionato per la personalità e l’opera di monsignor Gargitter – in particolare nell’ambito per il quale il Premio porta il suo nome, ossia giustizia sociale e pace tra gruppi linguistici – diverse organizzazioni associate hanno tuttavia chiesto che le risultanze emerse dal rapporto siano prese sul serio”. Queste perplessità, in accordo con la Consulta delle aggregazioni laicali, sono state trasmesse alla giuria del Premio che ha deciso all’unanimità per la sospensione. Per ciò che riguarda il futuro del Premio Gargitter, Consulta e Forum, conclude la nota, “hanno concordato che affronteranno questo tema con la necessaria sensibilità”.

