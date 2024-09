++ Accoltella padre dopo lite per futili motivi,17enne arrestato

agenzia

Il genitore ha tentato di proteggerlo dichiarando il falso

CAGLIARI, 04 SET – Il figlio lo ha accoltellato e lui e la moglie per proteggerlo hanno dichiarato di essere stati aggrediti da uno sconosciuto che stava rubando un motorino. È accaduto a Quartu Sant’Elena. Un 17enne è stato arrestato per lesioni nei confronti del padre, un uomo di 40 anni: le sue condizioni non sono gravi L’episodio, i cui contorni non sono ancora ben chiari, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Il ragazzo ha avuto una discussione con i genitori e in preda alla rabbia ha afferrato un grosso coltello ferendo per due volte alla schiena il padre, poi si è allontanato. I genitori hanno chiamato 113 e ambulanza dichiarando però che il 40enne aveva sorpreso un ladro in giardino ed era stato ferito. Gli investigatori non hanno avuto nemmeno il tempo di avviare le verifiche e accompagnare il ferito in ospedale che al numero di emergenza è arrivata una seconda chiamata da parte della mamma del 17enne che segnalava di essere minacciata ancora da uno sconosciuto armato di machete. Arrivati sul posto gli agenti hanno sorpreso il 17enne che danneggiava i mobili della casa e minacciava la madre. Su un tavolo gli agenti hanno trovato anche il grosso coltello. A quel punto la mamma ha confessato che in realtà, il marito era stato aggredito dal figlio, a seguito di una discussione scaturita per futili motivi. Il 17enne è stato quindi arrestato e adesso si trova nel carcere minorile di Quartucciu. Il padre è stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

