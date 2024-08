Accoltellato durante una lite, ucciso nel Pesarese

agenzia

Discussione tra famiglie a Tavullia. Morto 30enne, alcuni feriti

TAVULLIA, 08 AGO – Prima un litigio furioso poi la coltellata al cuore. Omicidio ieri sera, intorno alle 22, a Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, al termine di un violenta discussione tra famiglie di origine albanese in cui sono rimaste ferite almeno altre quattro persone. La vittima è un 30enne, deceduto all’ospedale di Cattolica (Rimini) dov’era stato trasportato per un intervento chirurgico disperato. Non si conoscono i contorni dell’aggressione. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Pesaro. Sono in corso indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Pesaro, per capire il movente dell’omicidio e individuare il responsabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA