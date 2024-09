‘Accordo di massima’ tra il Marsiglia e Rabiot

agenzia

Domani visite mediche per ex juventino, poi firmerà un biennale

MARSIGLIA, 15 SET – “L’Olympique de Marseille annuncia di aver raggiunto un accordo di massima con Adrien Rabiot per l’arrivo del centrocampista francese nel club. Il giocatore firmerà per l’OM dopo i risultati delle visite mediche”. Con qusto breve comunicato il Marsiglia ha annunciato di aver ingaggiato, se non sorgeranno problemi durante le visite mediche, del centrocampista che a giugno si è svincolato dalla Juventus e ancora non aveva trovato una squadra. Una portavoce del club ha poi specificato che “il giocatore è atteso in Provenza lunedì”. Le visite mediche dovrebbero svolgersi tra domani e martedì. Per il ‘Duca’, com’è soprannominato Rabiot in patria, è il ritorno nella Ligue 1 nelle cui giovanili è cresciuto, per poi approdare in prima squadra, con cui ha vinto sei titoli. Con il Marsiglia, secondo quanto riferisce la stampa locale, dovrebbe firmare un contratto biennale.

