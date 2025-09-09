Accordo Essilux-sindacati, settimana corta in un intero sito

agenzia

Al via progetti per produrre componenti 'wearable' in Italia

MILANO, 09 SET – Nuovo accordo tra EssilorLuxottica e i sindacati per la “valorizzazione del made in Italy”, per sperimentare la settimana corta in un intero sito produttivo e le prime produzioni di componenti per dispositivi ‘wearable’ in Italia. Lo annunciano da Agordo (Belluno) l’azienda insieme alle segreterie nazionali, i coordinatori nazionali e il coordinamento sindacale di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Il nuovo accordo punta all’evoluzione del modello di organizzazione del lavoro a settimane corte introdotto con successo più di 2 anni fa dal contratto integrativo aziendale 2024-2026, che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi l’anno, principalmente il venerdì, a parità di stipendio. L’obiettivo è di estendere per la prima volta il modello a un intero sito produttivo a partire dal prossimo 1 gennaio, permettendo a tutto il personale di beneficiare di 20 settimane di quattro giorni lavorativi senza alcuna riduzione retributiva. Un investimento – spiega il gruppo – mirato a un “miglioramento del bilanciamento vita-lavoro dei dipendenti e della qualità del contributo individuale, in un contesto produttivo per il gruppo nel paese che punta sull’eccellenza e sulla valorizzazione del Made in Italy”. In particolare nella manifattura dell’alto di gamma, in cui “sono essenziali l’artigianalità, la passione che si trasmette al prodotto e la precisione”. Concordata anche la possibilità di avviare progetti pilota per la produzione in Italia di componenti per dispositivi ‘wearable’ e di avviare percorsi di stabilizzazione a tempo indeterminato di lavoratori potenzialmente impiegati anche in questo innovativo settore.

