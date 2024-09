Accordo in Fvg per potenziare il monitoraggio delle valanghe

agenzia

Siglata un'intesa tra Protezione civile e Brigata alpina Julia

TRIESTE, 26 SET – Un protocollo di intesa per la collaborazione tecnico-scientifica e operativa nell’ambito della valutazione del pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia è stato sottoscritto oggi a Palmanova (Udine) dall’assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e dal comandante della Brigata alpina Julia, Franco Del Favero. Oggetto dell’intesa, spiega una nota, è l’incremento delle conoscenze e la condivisione di dati, osservazioni, modellistiche previsionali e strumenti funzionali alla valutazione del pericolo valanghe e all’emissione dei rispettivi bollettini riguardanti il territorio montano. Al centro dell’accordo, di durata quinquennale, anche lo sviluppo di metodologie di test per l’analisi della stabilità del manto nevoso; la condivisione di dati relativi ad alcuni particolari siti; l’organizzazione di sopralluoghi per l’implementazione della rete di monitoraggio regionale dei dati meteo e nivologici; il perfezionamento di innovative tecniche di ricerca e soccorso in caso di valanghe. Una parte della collaborazione sarà dedicata inoltre alla formazione e alle attività didattiche. “La firma del protocollo tra Protezione civile e Brigata alpina Julia non definisce solo aspetti operativi e amministrativi – ha sottolineato Riccardi – ma entra nel merito di tematiche complesse stabilendo una programmazione comune. Con i cambiamenti climatici in atto il rischio valanghe è sempre più presente ed è pertanto fondamentale mettere insieme le forze. Si tratta di un accordo che per i cittadini del Fvg è garanzia della qualità del lavoro fatto finora in tema sicurezza e che continueremo a portare avanti con grande spirito di collaborazione”.

