Accordo sulla formazione professionale tra Banca Ifis e Digit’Ed

agenzia

Offerta formativa modulare per i dumeila dipendenti della banca

MILANO, 10 GIU – Banca Ifis sigla una partnership con Digit’Ed per la formazione dei propri duemila dipendenti. Lo annuncia la banca che sottolinea come l’iniziativa consolida il ruolo della Ifis Academy, il progetto di Kaleidos, ‘Social Impact Lab’ di Banca Ifis, che consoliderà in questo modo “il proprio posizionamento come asset strategico di crescita sostenibile della Banca”. L’accordo con Digit’Ed è quinquennale e prevede un’offerta formativa “modulare, accessibile e personalizzabile, in grado di coniugare contenuti accademici e competenze operative”. Tra gli argomenti oggetto dell’offerta formativa sono previsti la trasformazione digitale, la sostenibilità, la leadership, la gestione del rischio, la cultura finanziaria e le nuove competenze regolamentari. “Siamo orgogliosi di affiancare Banca Ifis in questo progetto – commenta l’amministratore delegato di Digit’Ed Davide Vassena – che dimostra grande attenzione alle sfide future del settore”. “L’investimento nel capitale umano – sottolinea la vicepresidente di Banca Ifis Rosalba Benedetto – è uno degli elementi principali della strategia che ha consentito a Banca Ifis di affermarsi come punto di riferimento nel credito italiano alle Pmi nel corso dei suoi oltre 40 anni di vita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA