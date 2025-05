Accusato di evasione dai domiciliari, a processo Verdini

agenzia

Contestati tre episodi tra il 2021 e il 2022

ROMA, 28 MAG – L’ex parlamentare Denis Verdini è finito a processo, davanti al tribunale monocratico di Roma, per l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Nel procedimento Verdini, che sta scontando una pena complessiva a 15 anni e 10 di reclusione per bancarotta, è accusato dalla Procura della Capitale di non avere rispettato le autorizzazioni per recarsi dal suo dentista a Roma da Firenze. Gli inquirenti contestano tre episodi, il 26 e 30 ottobre del 2021 e l’11 gennaio del 2022, in cui l’ex senatore si sarebbe invece recato a tre cene in un ristorante di Roma. In base a queste contestazioni il tribunale della Sorveglianza di Firenze aveva disposto il carcere ma per motivi di salute, nel giugno scorso, i giudici lo hanno posto nuovamente ai domiciliari. La prossima udienza del processo è stata fissata a dicembre.

