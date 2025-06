Acea avvia l’esame sull’offerta di Plenitude per Acea Energia

agenzia

Nel prossimo Cda la valutazione,chiesta tutela per l'occupazione

ROMA, 07 GIU – Il Consiglio di amministrazione di Acea si è riunito oggi ed ha avviato l’esame dell’offerta vincolate ricevuta da Eni Plenitude per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della controllata Acea Energia. Si è trattato di un incontro informativo nel quale si è posto “particolare attenzione alla tutela dei livelli occupazionali, ritenuto elemento centrale nella valutazione di ogni possibile operazione straordinaria”. Il CdA di Acea – è scritto nota diffusa dalla società – “si riunirà di nuovo a breve per assumere le determinazioni del caso relativamente all’operazione”. “E’ in corso la valutazione dell’offerta – spiega la nota diffusa al termine del Cda di Acea – nell’ambito del percorso strategico di razionalizzazione e rotazione degli asset (asset rotation) avviato circa un anno e mezzo fa con il lancio del Piano Industriale “Green Diligent Growth”, finalizzato a rafforzare il posizionamento industriale del Gruppo nei settori a maggiore potenziale di sviluppo e sostenibilità”. Nel corso della riunione – prosegue la nota – è stata altresì evidenziata la costituzione di una nuova società del Gruppo nel settore del gas, finalizzata a consolidare e sviluppare la presenza industriale di Acea anche in questo segmento strategico, con l’obiettivo di cogliere le opportunità di crescita future e rafforzare ulteriormente la osizione competitiva sul mercato nazionale”

