Acea, soci approvano bilancio 2024 e cedola a 0,95 euro

agenzia

Ferruccio Resta nel cda, nominato nuovo collegio sindacale

ROMA, 28 APR – L’assemblea degli azionisti di Acea ha approvato il bilancio 2024 chiuso con un utile netto di 332 milioni di euro e un Ebitda di circa 1,6 miliardi (+12%), deliberato il pagamento di un dividendo di euro 0,95 per azione e nominato il collegio sindacale e un nuovo consigliere di amministrazione. Lo rende noto un comunicato precisando che la cedola sarà messa in pagamento dal 25 giugno 2025. L’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “I risultati in crescita conseguiti nel 2024, accompagnati da una solida struttura finanziaria, rafforzano il nostro posizionamento e ci permettono di proseguire il percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti, in particolare nei settori regolati. Tali risultati ci consentono, inoltre, di distribuire un dividendo superiore rispetto a quanto previsto dal piano industriale, continuando in questo modo a creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder”. Gli investimenti raggiungono 1.439 milioni di euro (+26%) e sono destinati per circa il 91% alle attività regolate. L’assemblea dei soci su proposta presentata dal socio Suez International, ha nominato quale consigliere di amministrazione Ferruccio Resta che resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale board, ossia con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. L’assemblea ha nominato anche il nuovo collegio sindacale, definendone i relativi compensi, che resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del bilancio 2027. Sindaci effettivi sono Giampiero Tasco (presidente), Ines Gandini e Carlo Ravazzin; sindaci supplenti: Roberto Munno e Vito Di Battista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA