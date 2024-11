Acea, utile 9 mesi +36% a 285 milioni, migliora guidance

agenzia

ROMA, 14 NOV – Acea chiude i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto in rialzo del 36% a 285 milioni di euro e con un +22% degli investimenti a 952 milioni di euro. Lo rende noto la società dopo l’approvazione dei risultati al 30 settembre 2024. “I risultati finanziari dei nove mesi confermano una solida crescita del gruppo che ci permette di rivedere al rialzo la guidance del 2024 in termini di Ebitda”, dice l’amministratore delegato Fabrizio Palermo in una nota. La guidance ora vede un margine operativo lordo a +7%/+9% sul 2023 e migliora il rapporto fra indebitamento netto e margine operativo lordo.

