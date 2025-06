Acea, via libera ad offerta Plenitude per 100% Acea Energia

agenzia

Operazione da 588 milioni, in linea con focus su infrastrutture

ROMA, 24 GIU – Il consiglio di amministrazione di Acea ha approvato l’offerta vincolante ricevuta il 4 giugno 2025 da Eni Plenitude per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Acea Energia. Lo comunica una nota in cui si specifica che fanno eccezione per le linee di business che nell’esercizio 2024 hanno generato un Ebitda pari a circa 6 milioni di euro: energy efficiency (cui sono associati crediti di imposta per il “superbonus” pari a circa 159 milioni di euro alla fine del 2024), mobilità elettrica, economia circolare ed energy management e relativi contratti. L’operazione, spiega Acea, “consolida la crescente focalizzazione del gruppo sulle attività a forte connotazione infrastrutturale”. L’offerta di Plenitude per Acea Energia vale complessivamente 588,5 milioni di euro. L’operazione, spiega la nota, prevede infatti una valutazione enterprise value di Acea Energia a fine 2024 pari a 460 milioni di euro e il riconoscimento della cassa netta normalizzata al 31 dicembre 2024, fino ad un importo pari a circa 128,5 milioni di euro (a fronte di una cassa netta reported pari a circa 213,9 milioni di euro e normalizzata principalmente per gli effetti riconducibili al reverse factoring). La somma totale che sarà versata al closing, sarà soggetta a meccanismi di aggiustamento standard per questo tipo di operazioni. L’offerta prevede inoltre una potenziale componente aggiuntiva di prezzo fino a 100 milioni di euro, che sarà riconosciuta ad Acea sulla base di alcuni obiettivi di performance da rilevare al 30 giugno 2027.

