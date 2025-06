Ackman chiede la pace Trump-Musk per Usa. Elon, ‘non hai torto’

agenzia

Patron Tesla risponde a post del gestore Hedge fund

ROMA, 06 GIU – Elon Musk lascia intendere che una riconciliazione con il presidente Donald Trump sarebbe nel migliore interesse per gli Usa in risposta ad un post su X del gestore di hedge fund Bill Ackman, noto donatore di Trump, che chiede ai due di “fare la pace per il bene del nostro grande Paese”. “Non hai torto”, gli risponde il patron di Tesla e Space X.

