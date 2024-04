Acqua, Palermo (Acea): “Riflettere su impatti clima su sistemi idrici”

agenzia

Roma, 22 mar. “Il tema del cambiamento climatico sta portando a riflettere profondamente sugli impatti sui sistemi idrici, questo significa che dobbiamo attrezzarci per intercettare, quando piove, tutta l’acqua possibile, stoccarla, depurarla e puntare al riuso di quell’acqua. In questo modo possiamo limitare in parte le alluvioni ma, soprattutto, incamerare quell’acqua per contribuire a ridurre il problema della siccità in altri periodi dell’anno”. Così Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, a margine della conferenza ‘Adattamento a eventi estremi del ciclo idrologico: piene e siccità’ presso l’Accademia Nazionale dei Lincei in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua.