Ad Afragola si cerca ragazza di 14 anni, scomparsa da ieri

agenzia

L'appello dei genitori

NAPOLI, 27 MAG – Non si hanno più notizie da ieri sera, ad Afragola, nel Napoletano, di una ragazza di 14 anni, Martina Carbonaro. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e fatto un appello via social, a chiunque avesse notizie, a contattare le forze dell’ordine. La mamma dell’adolescente ha riferito che la figlia non si era mai allontanata da casa senza dar notizie di sè prima di ieri sera. L’ultimo contatto telefonico è stato intorno alle 20.30, quando ha detto che sarebbe tornata a breve, poi la ragazza non ha più risposto. Era uscita dalla sua abitazione verso le 19:00, con indosso jeans e una maglietta nera, insieme a un’amica per prendere un gelato e poi avrebbe incontrato, ha riferito la madre, il suo ex fidanzato. I Carabinieri, impegnati nelle ricerche coordinate da procura e prefettura, hanno in serata smentito alcune indiscrezioni, sottolineando che della ragazza non sono stato trovati abiti, nè altre tracce.

