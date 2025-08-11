Ad Italo-belga, tornelli a Mondello non impediscono accessi

agenzia

Antonio Gristina, siamo amareggiati per le polemiche

PALERMO, 11 AGO – “I tornelli a Mondello ci sono da dieci anni, non impediscono l’accesso alla battigia. Sono stati posizionati per migliorare l’organizzazione interna dei dipendenti e anche per una maggiore tutela dei bagnanti. E’ stata sollevata una polemica che ci amareggia, siamo un’azienda storica, con più di 120 anni di vita, gestiamo una spiaggia meravigliosa ma difficile soprattutto nei mesi di luglio e agosto”. Lo dice all’ANSA l’amministratore delegato della società Italo-belga, concessionaria di un lungo tratto del litorale di Mondello. A scagliarsi contro i tornelli è stato il deputato regionale Ismaele La Vardera che nei giorni scorsi ha effettuato un blitz nella spiaggia ripreso con un video che ha fatto il giro dei social e ha poi presentato un ordine del giorno all’Assemblea siciliana per impegnare il governo Schifani a intervenire. Capitaneria di porto e guardia di finanza stanno effettuando verifiche e controlli sui termini e il rispetto della concessione rilasciata alla Italo-belga. A breve dovrebbe essere consegnata una relazione. “Rispettiamo la legge, paghiamo le imposte, garantiamo servizi nei lidi, diamo lavoro a 160 persone tra diretti e indotto – aggiunge l’amministratore delegato – Abbiamo creato sette varchi, rinunciando a spazi di nostra concessione, dopo l’approvazione, cinque anni fa, della legge regionale sul libero accesso nelle spiagge. Ogni anno investiamo per migliorare i servizi. Anche le staccionate in legno sulla battigia rientrano in una gestione virtuosa, per noi come per gli altri sette concessionari di Mondello rappresentano un costo ma sono utili per la tutela dei bagnanti”.

