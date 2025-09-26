Addio a Christian, lo Julio Iglesias italiano

agenzia

Aveva 82 anni, tra i suoi successi Daniela e Cara

ROMA, 26 SET – È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta – nel periodo del suo maggior successo – fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Era ricoverato al Policlinico di Milano. Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian poteva vantare una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti. Rimane una voce simbolo della musica italiana.

