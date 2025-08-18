Addio a Pippo Baudo, oggi la camera ardente a Roma

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Il feretro é giunto al Teatro delle Vittorie dove é stata allestita la camera ardente, dopo il momento di raccoglimento privato che si é svolto ieri al Policlinico Campus Biomedico riservato esclusivamente alla famiglia e agli amici piú stretti. Un tributo voluto dai vertici Rai, in accordo con i suoi familiari. La camera ardente sará aperta dalle 10 di oggi fino alle 20; dalle 9 di domani fino alle 12. Poi, il trasferimento nella sua amata Sicilia. I funerali si terranno, mercoledí 20 agosto, a Militello Val di Catania, dove é nato. La funzione religiosa sará celebrata alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 18-Ago-25 09:43

