Addio ad Arlindo Cruz, leggenda del samba carioca

agenzia

Il cantautore si è spento a Rio de Janeiro, aveva 66 anni

RIO DE JANEIRO, 08 AGO – E’ morto all’età di 66 anni il cantante brasiliano Arlindo Cruz, uno dei più celebri cantautori e musicisti della storia del samba carioca e tra i più conosciuti internazionalmente. Fuori dalla scena artistica dal 2017 a seguito di un grave ictus cerebrale, l’artista si è spento in un ospedale di Rio de Janeiro, dove era ricoverato da alcuni giorni per una polmonite. Lo ha riferito la famiglia. Cresciuto nel quartiere di Madureira, culla del samba, iniziò a suonare il cavaquinho da bambino, influenzato dal padre e dal vivo ambiente musicale locale. Dopo la formazione, divenne figura di spicco del gruppo Fundo de Quintal, innovando il samba con sonorità più ricche e raffinate. Inconfondibile voce, acuta e calda, oltre che penna raffinata, ha trasformato storie di vita in indimenticabili poesie e inni popolari, portando l’anima delle strade e delle favelas della città sui palchi di tutto il Brasile e del mondo. Autore di centinaia di brani, interpretati dai più grandi artisti del panorama come Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, ha contribuito a consolidare lo stile del pagode come espressione popolare e sofisticata del samba. Legato a doppio filo alla scuola di samba Império Serrano, era stato omaggiato come tema della sfilata in occasione del carnevale del 2023.

