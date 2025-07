Adesca su Instagram una tredicenne e la violenta, preso

agenzia

Fermato un venticinquenne dopo la denuncia della minore

MONZA, 14 LUG – Un 25enne cubano è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. La ragazzina lo ha conosciuto su Instagram e ha accettato di incontrarlo credendo avesse 17 anni. Il fermo è avvenuto venerdì 11 luglio, dopo un’intensa attività investigativa. È stata la stesa minore a chiedere aiuto al 112, dopo essere stata aggredita. Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti immediatamente presso l’abitazione della ragazza a Monza, hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”. L’incontro si è concretizzato il 10 luglio scorso, quando il giovane ha dato appuntamento alla minore in stazione a Monza. Lei ha accettato a condizione di non rimanere soli ma, una volta in stazione, lui l’ha convinta a seguirlo nei pressi del canale Villoresi, in un’area isolata e solo in quel momento le ha rivelato la sua vera età. Quando la tredicenne ha opposto resistenza, lui l’ha costretta a subire un rapporto sessuale e quando lei ha tentato di scappare, l’aggressore l’ha minacciata con un coltello e l’ha poi riaccompagnata alla stazione di Monza.

