Aerei militari russi vicino l’Alaska, 3a volta in una settimana

Rilevati due Il-38 nella zona d'identificazione di difesa

ROMA, 16 SET – Due aerei militari russi Il-38 sono stati rilevati e tracciati due giorni fa mentre operavano nella zona di identificazione di difesa aerea (adiz) dell’Alaska, segnando il terzo incidente del genere in una settimana. Lo riferisce il Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad). I velivoli da pattugliamento russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non hanno violato quello statunitense o canadese, ha specificato il Norad spiegando che i voli “non sono visti come una minaccia”.

