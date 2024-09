Aereo biposto partito dal Modenese disperso in Appennino

agenzia

A bordo c'erano tre persone, il velivolo diretto in Francia

BOLOGNA, 18 SET – Un aereo da turismo biposto partito ieri mattina da Pavullo nel Frignano (Modena) risulta disperso in Appennino tosco-emiliano. Impegnato nelle difficili ricerche il Soccorso Alpino con l’Aeronautica e i carabinieri. Sul velivolo, informa il Saer, c’erano tre persone di nazionalità francese. Era diretto in Francia. Da questa mattina le ricerche si sono concentrate sul versante parmense, e più precisamente nel comprensorio di Prato Spilla, nel comune di Monchio. Purtroppo le attuali condizioni meteorologiche, con pioggia, vento forte e scarsa visibilità, rendono particolarmente difficoltose le operazioni di ricerca, escludendo per il momento l’impiego di elicotteri.

