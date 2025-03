Aeronautica: Mattarella, ‘ruolo essenziale, grazie per instancabile servizio alla Patria’

agenzia

Roma, 28 mar. “Nel celebrare il 102/mo anniversario della sua fondazione, rivolgo il pensiero a quanti in servizio presso l’Aeronautica militare hanno perso la propria vita, testimoniando con coraggio e lealtà i più alti valori. A loro e alla pluridecorata Bandiera di Guerra dell’Aeronautica militare, la Repubblica rende deferente omaggio. In oltre un secolo di storia, l’Aeronautica militare ha unito esperienza a innovazione, distinguendosi per competenza e determinazione nei molteplici ambiti a cui Parlamento e Governo l’hanno chiamata: nella difesa aerea dello spazio nazionale, nella partecipazione alle missioni decise dalla comunità internazionale, nelle operazioni umanitarie e del soccorso in emergenza. In un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse, l’Aeronautica militare continua a svolgere un ruolo essenziale”. Lo ribadisce il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo di stato maggiore, Luca Goretti.