Aeronautica: Meloni, ‘istituzione che ci rende orgogliosi, simbolo di eccellenza’

agenzia

Roma, 28 mar. “Oggi l’Italia celebra con orgoglio i 102 anni dell’Aeronautica militare, un’Istituzione che da sempre ci rende orgogliosi, un simbolo di eccellenza, coraggio e dedizione”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Una storia -ricorda la premier- fatta di passione e di sacrifici, da uomini e donne che ogni giorno mettono la loro vita al servizio della Nazione, difendendo i nostri cieli e portando il Tricolore in ogni angolo del mondo. Che operano per la nostra sicurezza, come nelle missioni di pace o nelle operazioni di soccorso durante le emergenze. Un grazie di cuore a tutti loro, per continuare a tenere alto il nome dell’Italia, e un ricordo commosso rivolto a chi ha dato tutto per la nostra Patria. Viva l’Aeronautica militare!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA