Aeroporti: Grimaldi (Avs), ‘mi vergognerei a prendere volo da aeroporto Berlusconi’

agenzia

Roma, 8 lug. “Chissà se il ministro Salvini sa che l’aeroporto di Roma Fiumicino è dedicato a Leonardo Da Vinci, che quello di Venezia a Marco Polo, quello di Genova a Cristoforo Colombo. E poi Sandro Pertini per lo scalo di Torino, Catullo per Verona, Marco per Bologna, Galileo per Pisa e infine Falcone e Borsellino per Palermo. Per l’aeroporto di Malpensa ci soni sono tante e tanti milanesi illustri che non sfigurerebbero da Alessandro Manzoni a Giuseppe Verdi, da Cesare Beccaria, a Carla Fracci, da Alda Merini a Gae Aulenti”. Lo afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra.