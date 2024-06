Afd esclude Krah, ‘non farà parte della delegazione al Pe’

agenzia

BERLINO, 10 GIU – Maximilian Krah non farà parte della delegazione europarlamentare del partito di ultradestra tedesco Afd. I nuovi parlamentari eletti, nel costituirsi come gruppo, hanno firmato una mozione nella quale hanno deciso di non accogliere Krah nel loro gruppo. Il capolista del partito era stato travolto da diversi scandali ed era caduto definitivamente dopo le frasi sulle SS rilasciate al quotidiano La Repubblica.

