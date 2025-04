Afd raggiunge l’Unione di Merz nei sondaggi, prima volta

agenzia

Insa, entrambi al 24%. Pressione sulle trattative per il governo

BERLINO, 06 APR – In Germania continua l’ascesa nei sondaggi dell’ultradestra, che sei settimane dopo il voto ha raggiunto per la prima volta i conservatori di Friedrich Merz. Stando al rilevamento dell’Insa, pubblicato dalla Bild nel weekend, Afd e l’Unione (Cdu-Csu) sono dati entrambi al 24% dei consensi. Il 23 febbraio, i risultati alle urne avevano registrato ancora 8 punti di distanza, con i democristiani al 28,5% e Alternativa al 20,8. I dati mettono sotto pressione il cancelliere in pectore Merz, impegnato nelle trattative con i socialdemocratici di Lars Klingbeil per il programma di coalizione. Nel sondaggio del trend domenicale, l’Spd è fermo al 16%. “Appena ci sarà il governo, stabilizzeremo la politica economica, quella sulla migrazione e la difesa. Il nuovo inizio si sentirà in ogni paese e in ogni città della Repubblica federale”, ha detto Thorsten Frei, segretario generale del gruppo parlamentare della Cdu. Nello stesso sondaggio, i Verdi perdono un punto e scivolano all’11%, in pareggio con la Linke che ne ha recuperato uno, Bsw e Fdp sono entrambi al 4%.

