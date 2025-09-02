Affitti brevi abusivi a Ischia, 200 controlli e 52 violazioni

agenzia

Verifiche su case vacanzem case private, B e affittacamere

NAPOLI, 02 SET – Sono 52 le violazioni accertate dalla Guardia di Finanza sull’isola di Ischia nell’ambito di una serie di controlli, ben 200, che hanno visto anche la collaborazione delle polizie locali, per arginare gli affitti brevi abusivi. Nel corso degli accertamenti, tra gli altri, è stato denunciato un uomo per aver esibito, in sede di stipula del contratto di locazione, un documento d’identità della figlia minore, rivelatosi essere falso, in quanto riconducibile a una ragazza di origine marocchina. L’obiettivo era verificare il rispetto, da parte dei titolari di strutture ricettive del settore extra-alberghiero (case private, case vacanze, bed and breakfast e affittacamere) delle disposizioni per le locazioni brevi, degli adempimenti fiscali dei locatori, nonché dell’obbligo di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate. I finanzieri della Compagnia di Ischia hanno identificato circa 200 soggetti in più di 60 strutture ricettive accertando, per 19 di queste, l’omessa attribuzione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) – obbligatorio per tutte le strutture ricettive dal primo gennaio 2025 – e, per ulteriori 17, l’omessa esposizione del codice all’esterno della stessa. Le interviste nell’immediatezza ai locatari hanno consentito, inoltre, di far emergere una base imponibile da ricondurre a tassazione per circa 110.000 euro di canoni versati. Sono stati scoperti, inoltre, 15 casi di omessa comunicazione alla P.S. dei nominativi delle persone ospitate, che hanno portato alla conseguente denuncia dei responsabili alla Procura competente.

