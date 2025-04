Affitti brevi, per Firenze superficie case di almeno 28 mq

agenzia

Lo prevede nuovo regolamento per locazioni turistiche

FIRENZE, 08 APR – Il minimo di 28 metri quadrati ad appartamento e la creazione di una task force per i controlli sono tra le peculiarità del regolamento per le locazioni turistiche brevi, presentato oggi a Firenze dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore al turismo Jacopo Vicini. L’ambito di applicazione è per gli immobili con una locazione con finalità turistiche. Per l’area Unesco continua a valere il divieto di frazionamenti nelle case sotto i 50 metri quadrati. Nel dettaglio il nuovo regolamento prevede – per poter fare locazione turistica breve – una superficie minima di 28 mq con rilevatori gas e Co2 e estintori ogni 200 mq. Inoltre le camere devono avere delle dimensioni minime: 9 mq per una singola, 14 per la doppia. Anche la cucina non può essere più piccola di 9 mq. Il Cin dovrà essere visibile sul campanello. Agli articoli 3 e 4 del regolamento si parla anche delle sanzioni. In caso di irregolarità ci sarà una sospensione che poi potrà diventare decadenza. Proprio la decadenza scatterà in cinque ambiti specifici: l’inattività dell’immobile superiore a un anno, in caso di terza sanzione, se sarà accertata una evasione della tassa di soggiorno, se si troverà all’interno casi di lavoro irregolare e non avverrà il ripristino delle condizioni minime. Il nuovo regolamento prevede l’obbligo di autorizzazione quinquennale per ogni unità immobiliare, e legata al proprietario e all’immobile: in caso di compravendita perde validità. Le regole scattano per coloro che hanno avviato un’attività dal 2025: per chi lo ha fatto prima dell’1 gennaio scorso ci saranno tre anni di tempo per chiedere l’autorizzazione e, se necessario, mettersi in regola. Tra i documenti richiesti ci sono anche dati identificativi, Ape, conformità edilizia, igienico-sanitaria, il rispetto di regolamenti edilizi, sanitari, ambientali: in caso di violazioni le multe possono arrivare fino a 10.000 euro (da un minimo di 1.000 euro). La delibera andrà ora nelle commissioni di Palazzo Vecchio e poi arriverà in Consiglio comunale per la votazione finale: l’obiettivo è concludere il processo entro un mese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA