Affluenza ancora in calo, alle 19 ha votato il 33,48%

agenzia

Alle 23 l'ultima rilevazione. Si vota fino alle 15 di domani

ROMA, 25 MAG – La seconda rilevazione dell’affluenza su scala nazionale delle amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra – alle 19 – un’affluenza del 33,48% degli aventi diritto in calo rispetto al 36,22% dell’ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. A Genova, unico capoluogo di regione al voto, gli elettori sono stati il 30,76% (furono il 32,05% l’ultima volta, ma si votò solo di domenica). A Matera l’affluenza è del 36,26%, in lieve calo rispetto al 37,74% del 2020; più marcato il calo a Ravenna: 28,43% rispetto al 31,88. Giù anche Taranto che quota 32,25% contro l’ultimo 34,63%.

