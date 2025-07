Affonda traghetto in Indonesia, almeno 61 dispersi

agenzia

Nei pressi dell'isola di Bali

(ANSA-AFP) – DENPASAR, 03 LUG – Almeno 61 sono i dispersi in mare dopo l’affondamento di un traghetto nei pressi della famosa isola indonesiana di Bali. Lo ha riferito un’agenzia di ricerca e soccorso locale. “I dati relativi al carico del traghetto ammontano a 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio”, ha dichiarato giovedì l’agenzia di soccorso di Surabaya in un comunicato, aggiungendo che l’imbarcazione è affondata intorno alle 23.20 ora locale. Quattro persone sono state tratte in salvo. (ANSA-AFP).

