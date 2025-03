Affrontare l’epidemia silenziosa: la Giornata Mondiale Del Rene 2025 punta i riflettori sulla diagnosi precoce delle malattie renali

agenzia

Giornata Mondiale del Rene 2025: Come stanno I tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei reni

BRUXELLES, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ — Le malattie renali rappresentano una crescente preoccupazione globale, colpendo 850 milioni di persone in tutto il mondo e causando tra i 5 e gli 11 milioni di decessi ogni anno. Questo peso sanitario colpisce in modo sproporzionato le popolazioni vulnerabili nei paesi a basso reddito, aggravando le disuguaglianze sanitarie. Si prevede che nei prossimi anni le malattie renali diventeranno la quinta causa di morte a livello globale, rendendole una sfida cruciale per la salute pubblica. Test tempestivi e interventi adeguati possono ridurre i costi sanitari e soprattutto salvare vite umane.

Il 13 Marzo 2025, iniziative in tutto il mondo si uniranno sotto il tema della Giornata Mondiale del Rene: “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei reni”. La campagna del 2025 mira a sensibilizzare sui fattori di rischio delle malattie renali e a sottolineare l’importanza della diagnosi precoce.

Marcello Tonelli, Presidente della Società Internazionale di Nefrologia (ISN), e Alessandro Balducci, Presidente della Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene (IFKF-WKA), le due organizzazioni che guidano la campagna della Giornata Mondiale del Rene, sottolineano congiuntamente che: “La diagnosi precoce delle malattie renali è essenziale per proteggere la salute dei reni e prevenirne la progressione. Semplici test, come la misurazione della creatinina sierica e dell’albumina urinaria, insieme alla valutazione dei fattori di rischio come il diabete e l’ipertensione, possono aiutare a individuare i problemi renali in fase iniziale”.

“Concentrandoci sulla diagnosi precoce, possiamo ridurre le complicanze, migliorare la salute generale e salvare vite umane”, afferma Alessandro Balducci. “In questa Giornata Mondiale del Rene, invitiamo tutti a unirsi in uno sforzo globale per testare le popolazioni a rischio, aumentare la consapevolezza e dare priorità alla salute renale per ridurre il peso delle malattie renali in tutto il mondo”, aggiunge Marcello Tonelli.

La consapevolezza sui fattori di rischio delle malattie renali è quindi essenziale per incoraggiare i test tra le popolazioni ad alto rischio. Il quiz dell’ISN I tuoi reni stanno bene? aiuta le persone a valutare il proprio rischio e a scoprire come proteggere la salute dei loro reni e il benessere generale in sole 7 domande.In occasione della Giornata Mondiale del Rene, invitiamo le persone di tutto il mondo a partecipare a eventi online e in presenza per diffondere consapevolezza sulla salute renale e agire concretamente per promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione delle malattie renali.

