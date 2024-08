Afghanistan: esplosione su autobus a Kabul, 1 morto e 11 feriti

agenzia

Kabul, 11 ago. Una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite in un’esplosione su un autobus avvenuta nella zona di Dashte Barchi, nella parte occidentale di Kabul. Khalid Zadran, portavoce del comando di polizia dei talebani a Kabul – riporta Afghanistan International – ha riferito che, secondo i primi resoconti, l’esplosione è stata causata da un ordigno piazzato in un autobus Mercedes. Zadran ha aggiunto che è in corso un’indagine e che per il momento non è giunta rivendicazione alcuna dell’attentato.

